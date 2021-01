Empresa de Nova Odessa abre sete vagas de emprego

O PLT (Posto Local do Trabalho) de Nova Odessa, órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Gestão Social, divulgou nesta quinta-feira (7) sete oportunidades de trabalho abertas por uma empresa da cidade. Há vagas em áreas como produção, web design, comércio exterior, mecânica de manutenção e química.



ESTÁGIO WEB DESIGN – atualizar sites em WordPress; desenvolver layout de páginas e landing pages; fazer tratamento de fotos e imagens para web; criar e desenvolver artes para redes sociais e para mídia offline. É necessário estar cursando técnico ou superior na área de design gráfico, publicidade e propaganda, marketing, mídias sociais ou relacionadas. Foco em mídias sociais; especialista em Photoshop; noções básicas de Illustrator, WordPress, HTML e CSS. Diferencial ter conhecimento em animação. Refeição no local e Ticket Alimentação.

ESTÁGIO COMÉRCIO EXTERIOR – contato com agente de carga, transportadora e despachantes aduaneiros; comunicação com fornecedores e clientes internacionais; follow-up de processos de importação e exportação. É necessário estar cursando técnico ou superior na área de comércio exterior, administração, relações internacionais e relacionadas, além de inglês fluente. Residir preferencialmente em Nova Odessa.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – será responsável por auxiliar no envase de produtos, identificação de produtos e materiais, fechamento de caixas, empilhamento e atividades de produção industrial, dentre outras atividades pertinentes ao setor. Manter o setor limpo e organizado. Experiência em linha de produção, ser ágil e proativo. Residir preferencialmente em Nova Odessa.

OPERADOR DE MÁQUINAS (SOPRO) – atuar na operação e preparação de máquinas sopradoras, preparando para produção, atentando à limpeza e conservação da máquina e conferindo a produção dentro das normas e instruções de trabalho. Manter o setor limpo e organizado. Desejável experiência anterior com operação de máquinas na área plástica (sopradoras e injetoras, por exemplo). Conhecimentos básicos de informática e disponibilidade para possibilidade de turnos. Residir preferencialmente em Nova Odessa ou cidades vizinhas.

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO – conhecimento para regulagem de máquinas sopradoras, manutenção corretiva e preventiva do maquinário. Assessorar tecnicamente o recebimento dos equipamentos mecânicos, conferindo as especificações. Instalações mecânicas. Aperfeiçoar máquinas e equipamentos de funcionamento mecânico. Experiência anterior na manutenção de sopradoras/injetoras. Curso de mecânico de manutenção.

TÉCNICO QUÍMICO JR (MASCULINO – irá atuar como técnico químico na área operacional (produção). Realizar atividades pertinentes ao setor, como realizar pesagem de materiais seguindo receitas, acompanhar o recebimento de matérias-primas dentro das normas de segurança. Manter o setor limpo e organizado, envasar e manipular tanques de produtos do setor de domissanitários. Técnico em química, com CRQ ATIVO. Necessário experiência anterior na função, na área operacional de laboratório (produção). Ser proativo e residir preferencialmente em Nova Odessa ou vizinhas com fácil acesso.

AUXILIAR DE LABORATÓRIO – auxiliar nas atividades do setor, realizar pesagem de materiais seguindo receitas e programações de produção, envasar e manipular tanques de produtos do setor de domissanitários. Manter o setor limpo e organizado. Necessário ter CRQ ativo, formação na área de química e experiência na área operacional de laboratório químico (produção). Ser proativo e ter facilidade de trabalhar em equipe. Disponibilidade para turno da tarde e residir preferencialmente em Nova Odessa ou vizinhas com fácil acesso. Pré-requisito obrigatório: CRQ Ativo.

Os interessados deverão encaminhar currículo aos cuidados de Joel para o e-mail [email protected] até o próximo dia 31. Vale lembrar que a Prefeitura de Nova Odessa não contrata ou direciona mão de obra para serviços eventualmente terceirizados. Essa função é de responsabilidade única e exclusiva da empresa que disponibilizou a vaga.