Empresa brasileira cria produto de combate ao covid pra crianças

O produto é o mais recente lançamento da Laveco do Brasil, com 62,5 cm de altura, tem a medida ideal para que os pequeninos consigam lavar e secar as mãos sem muito esforço e sem fugir das regras básicas de higiene. Alex Rodrigues, CEO da indústria mira nesse equipamento para alavancar ainda mais, o faturamento da empresa, que não para de crescer. “Até o final deste ano, temos com meta atingir 359k de faturamento apenas das vendas do Lavequinho, uma média de 40 produtos por mês. Para os próximos meses, estamos com uma expectativa boa com relação as vendas e locação desse modelo” – pontua.

O produto é 100% brasileiro, feito com materiais bem conhecidos da indústria como o ferro e o poliestireno de alta durabilidade. Na parte superior, um galão de 20 litros de água é suficiente para 150 lavagens de mãos, sem necessidade de ligações hidráulicas ou elétricas. Seu funcionamento se dá pelo uso de torneiras de pressão ou pelo auxílio de pedais e a água se desloca pela simples força da gravidade. Além de ter um designer todo diferente e colorido e o tamanho ideal para atrair a atenção dos pequeninos.

“O produto possui várias cores, designer atrativo, além de poder ser personalizado de acordo com o local onde estará inserido, tudo para que a criança se sinta atraída e faça a higienização correta das mãos, contribuindo para a não propagação de vírus e bactérias. Esse será um grande “coringa” nas escolas, feiras gastronômicas e qualquer tipo de evento que tenham a presença de crianças” – conclui Alex Rodrigues.

Com isso, o Laveco do Brasil segue sua trajetória focada em criar e desenvolver equipamentos para todas as necessidades (crianças, eventos, empresas e espaços públicos), crescendo dentro e fora do país. Só no último ano, a empresa cresceu mais de 400%, e com esse resultado positivo, outros modelos e tecnologias começaram a fazer parte da família Laveco, que é o caso do Lavequinho. “Nesse momento, o ideal é que a criança, consiga ter autonomia para lavar as suas próprias mãos e com isso, sentir vontade de fazê-la, o objetivo na hora de criar o equipamento, era tornar esse momento fácil e prazeroso” – garante o CEO da Laveco do Brasil, Alex Rodrigues.

Sobre o Laveco

Empresa brasileira pioneira na produção de lavatórios ecológicos. O produto ajuda empresas a terem a praticidade na hora de lavar as mãos, sem instalações elétricas e hidráulicas, sendo a única que é completa, móvel e eco- eficiente. Com um filtro acoplado, a água utilizada é armazenada e pode ser reutilizada para fins não potáveis. O Laveco está presente em aeroportos, prefeituras, supermercados, eventos (em geral), centros de distribuição de grandes empresas, entre outros.