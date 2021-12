Empregos no comércio crescem 6,4%

O desemprego no Brasil atingiu 12,1% no trimestre móvel de agosto a outubro de 2021, o que representa queda de 1,6 ponto percentual na comparação com o trimestre de maio a julho deste ano, quando ficou em 13,7%. Em relação ao mesmo trimestre de 2020 (14,6%), o recuo é de 2,5 pontos percentuais.

A população desocupada chegou a 12,9 milhões de pessoas, uma redução de 10,4% ou menos 1,5 milhão, se comparado ao trimestre encerrado em julho, quando eram 14,4 milhões de pessoas.

Frente ao mesmo trimestre móvel de 2020 (14,6 milhões de desocupados), a queda foi de 11,3% ou menos 1,7 milhão. O número de ocupados no comércio subiu 6,4%, isso equivale a 1,1 milhão de pessoas a mais trabalhando no setor.

Na indústria a alta ficou em 4,6%, ou mais 535 mil pessoas. De acordo com a pesquisa, em igual período, mais 500 mil pessoas passaram a trabalhar no segmento de alojamento e alimentação (11%). Na área de construção foi registrada uma elevação de 6,5% na ocupação ou 456 mil pessoas.

Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).