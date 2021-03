Empreendedorismo: número de MEIs em Sumaré aumenta 23%

O número de novos MEIs (Microempreendedor Individual) cresceu 23% em Sumaré, em 2020, comparando com o ano anterior. Foram 3.600 novos MEIs criados no ano passado. Em 2019 a cidade tinha 15.487 MEIs. No ano passado, este número saltou para 19.087. Os dados são do Mapa de Empresas, do Ministério da Economia.

O aumento é reflexo da pandemia de Covid-19 e acompanha o crescimento registrado no cenário nacional. De acordo com dados do Mapa de Empresas, hoje os MEIs respondem por 56,7% do total de negócios em funcionamento no país.

Para o presidente da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré), Juarez Pereira da Silva, o aumento do número de microempreendedores é resultado da crise provocada pela pandemia. “Muitas pessoas perderam o emprego ou tiveram redução na renda e empreender foi a saída para se manter no mercado de trabalho”, comenta.

Silva observa que é muito comum o empreendedor se deparar com uma série de dúvidas quando decide empreender. Vão desde os trâmites legais para a formalização do negócio até os compromissos tributários, como recolhimento de impostos.

Na Acias, os MEIs encontram suporte e apoio para começar bem o seu negócio. Como associado, o MEI tem acesso a serviços e produtos que os ajudam a crescer. Em sua programação de palestras e cursos, a Acias sempre reserva uma grade especial com assuntos voltados ao interesse do pequeno empreendedor, como cursos de boas práticas no manuseio de alimentos e vendas nas redes sociais.

“A Acias está aberta para atender e dar suporte não só para as grandes empresas, mas também para o pequeno empreendedor. Não importa o tamanho do seu negócio”, comenta Silva.

Como MEI, o empreendedor também pode se associar para usufruir dos benefícios oferecidos pela associação, como descontos em planos odontológicos e em serviços e produtos por empresas parceiras que possuem convênio com a associação.

