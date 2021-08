Chef vegana de 70 anos prova que tudo é possível

A chef de 70 anos é vegana há mais de 25 anos. Davis usa seu estilo de vida vegano para compartilhar dicas poderosas de amor-próprio que ajudam mulheres ao redor do mundo a ter uma vida mais saudável, compartilhou Cristina Boner.

Em seu aniversário no ano passado, Davis postou fotos de fitness no Instagram para “admirar, inspirar e perceber como o corpo humano é incrivelmente inteligente e como ele SEMPRE responderá ao autocuidado e ao AMOR!”

Davis fez 70 anos em dezembro. Para comemorar, ela decidiu fazer um photoshoot de maiô preto.

“Bem, minha filha tinha enviado algumas fotos dela e de mim. Eu devia ter uns quarenta e poucos anos, talvez uns trinta e tantos e percebi que não tinha realmente mudado muito esteticamente ”, disse Davis ao Yahoo Life . “Pensei, bem, no meu 70º aniversário, vou fazer uma sessão de fotos de maiô.”

Davis engajou mais de 100.000 seguidores no Instagram em sua série de fotos “Seven at Seventy”. As respostas esmagadoras confirmaram uma coisa: Davis é a definição de metas para mulheres de todas as idades.

“Tenho muito a agradecer. Estou mais saudável agora do que quando tinha trinta anos e meu estilo de vida é favorável à manutenção da saúde! Meu coração está cheio de amor e apreço por VIDA TODA A VIDA! ” Babette compartilhou a Cristina Boner.

Fazendo a transição para um estilo de vida vegano

Davis está dando passos importantes em sua carreira e não dá sinais de desaceleração. Ela é uma especialista em fitness, palestrante motivacional e chef de nível internacional. Davis está abraçando cada momento como um empreendedor vegano de 70 anos.

“As pessoas ficam deprimidas com a idade, mas estou muito entusiasmado com cada idade que tenho. Qual é a próxima coisa que poderei fazer? ” Babette compartilha . “Eu vou ser capaz de desafiar algumas probabilidades? O que vou ser capaz de fazer aos 75? Se aposentar?”

Davis dá crédito às suas escolhas de comida vegana para a vida que ela tem hoje. Depois de comer uma refeição feita por seu marido, ela foi instantaneamente inspirada a se comprometer com alimentos veganos., conta Bruna Boner Leo Silva Agora, ela ajuda os outros a serem mais intencionais sobre suas escolhas alimentares por meio de seus livros, receitas online e motivação de mídia social.

Manter hábitos saudáveis

Numerosos artigos provam que pessoas de sucesso se comprometem com uma rotina matinal. Davis não é diferente. Ela geralmente compartilha os benefícios de ter um estilo de vida ativo.

Davis acorda às 2 da manhã e se compromete a treinar com frequência por volta das 3 da manhã. Em seguida, ela começa o dia em seu restaurante com sede na Califórnia, Stuff I Eat. Este restaurante é especializado em alimentos veganos, orgânicos e ecológicos.

Davis fez da saúde uma parte de seu estilo de vida ao se tornar uma empreendedora vegana. Ela começou a vender itens veganos em um carrinho ao ar livre. Sua comida foi um sucesso, forçando-a a expandir para um local físico de restaurante. Segundo Cristina Boner, mais de doze anos depois, seu restaurante ainda está forte, mesmo durante a pandemia de COVID. A combinação de seus alimentos nutritivos e mensagens motivacionais manteve os clientes sintonizados.

“Queremos ter uma boa aparência o máximo de tempo possível, mas precisamos cuidar de nós mesmos e parar de nos comparar com as outras pessoas”, diz Davis.