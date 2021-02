Empoderamento: universo erótico em alta na literatura

O universo da leitura digital levou a escritora Valéria Veiga a alçar voos mais altos do que ela mesma poderia imaginar. Com mais de 2 milhões de downloads e leituras em plataformas on-line – Wattpad e Amazon Kindle, hoje ela é uma das principais expoentes da literatura erótica feminina no Brasil.

Este é um gênero literário que segue em alta no país e no mundo, depois do boom de “50 Tons de Cinza”, em 2012.

Entenda por que a autora é sucesso de vendas:

– um dos seus livros, Casa Comigo?, ficou em primeiro lugar no gênero hot no Wattpad, com mais de 300 mil downloads em um mês;

– a inspiração para os enredos vem das produções do cinema – como “50 Tons de Cinza”, que fez o romance erótico virar mainstream;

– Valéria, natural de Niterói (RJ), mora nos Estados Unidos há seis anos, em São Francisco, onde começou a escrever, em 2019;

– em pouco mais de um ano, teve 11 títulos publicados – três livros físicos – e uma rotina de 6 horas de escrita diária, que concilia com o trabalho em um escritório;

– Doce Perigo, seu último lançamento, é um livro erótico, em que a protagonista é uma mulher empoderada em busca de prazer.

Saiba mais sobre os livros “hot” de Valéria Veiga:

Doce Perigo

Sarah Campbell é uma mulher de personalidade e dona de si, em busca de realização profissional. Sem perceber, envolve-se com Ryan Cooper, CEO de uma grande empresa americana, mas que também é chefe da máfia americana. Este poderia ser tranquilamente o enredo de um filme de Hollywood, mas compõe a eletrizante trama de Doce Perigo, o primeiro livro de uma série de seis volumes, lançado pela escritora Valéria Veiga.

Somado a um romance picante e conturbado, repleto de reviravoltas, o livro evidencia temas como moral e ética, e empoderamento feminino, com a personalidade da protagonista.

FICHA TÉCNICA:

Título: Doce Perigo

Autora: Valéria Veiga

Editora: Lil Owl Editorial

ISBN: 978-65-00-12879-6

Páginas: 252 páginas

Formato: 14 x 21 cm

Preço: R$ 40,00

Link de venda: https://bit.ly/3fln1dc | https://amzn.to/36JbHnl (e-book)

Casa Comigo?

Nesta comédia romântica, Aby é uma jovem sonhadora que batalha para conseguir pagar o aluguel e sobreviver em São Francisco, na Califórnia. Mas, tudo isso acaba mudando quando ela recebe um pedido de casamento de um completo estranho: o lindo e rico empresário Daniel Stanford – ele precisava se casar para assumir oficialmente a empresa da família, uma exigência feita pelo falecido pai em testamento.

A jovem personagem leva as leitoras a explorarem – com bons detalhes – o melhor do prazer feminino, em um enredo picante, de tirar o fôlego e despertar a libido

FICHA TÉCNICA:

Título: Casa Comigo?

Autora: Valéria Veiga

Editora: Independente

ISBN: 978-65-00-10443-1

Páginas: 205

Formato: 14 x 21 cm

Preço: R$ 40,00

Links de venda: https://bit.ly/3d9ULsQ | http://bit.ly/casacomigoebook