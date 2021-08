VÍDEO. Empinou a motinha, mas não viu que a Gama estava na cola

Equipe da guarda Municipal de Americana estava em patrulhamento pela rua Dom Bosco por volta das 20h desta quinta-feira, quando avistou o condutor da motocicleta HONDA/CG 150 de cor azul fazendo malabarismo, equilibrando-se em uma roda – infringindo o Artigo 244, III do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, uma moça ocupava a garupa.

Após abordagem, constatou-se, através de aferição do nível de pressão sonora, seguindo os padrões NBR 9714/2000 com aparelho decibilímetro, devidamente calibrado e certificado, que o escapamento emitia ruído acima do permitido, atingindo 104 dB, o que está em desacordo com os limites estabelecidos pela resolução do CONAMA Nº 418/2009, infringindo a lei municipal 5907/2016. Onde foram tomadas todas as medidas cabíveis, a moto recolhida ao pátio municipal e o condutor multado.