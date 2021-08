Emenda de R$ 350 mil para ‘Areninha’ em Nova Odessa é confirmada

O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na última quinta-feira (05/08) a visita do deputado estadual Marcos Damásio, que confirmou a destinação de uma emenda impositiva de R$ 350 mil ao Orçamento do Estado de 2022 para a construção de uma unidade do Projeto Areninhas em uma área pública da cidade que seja classificada como “sistema de recreação e lazer”.

O pedido de recursos para a construção de uma “Areninha” na cidade foi intermediado pelo vereador Cabo Natal. No encontro do dia 05/08, estavam presentes também a vereadora Márcia Rebeschini, o assessor do vereador Cabo Natal, Wesley Picoli, e a liderança regional do partido do deputado, a cirurgiã dentista Déborah Hoffman, de Hortolândia.

As “Areninhas” tratam-se de praças esportivas com campo de futebol society, quadra de basquete 3×3 e, academia ao ar livre, equipados com iluminação de LED, arquibancada e espaço para vestiários. A estimativa é que cada instalação receba investimento de R$ 350 mil.

O Município deverá disponibilizar o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica. De acordo com o Estado, o espaço finalizado é entregue em 15 dias após o início das obras. A área inicialmente em estudos para receber a infraestrutura de Esportes e Lazer fica no Jardim Planalto, dependendo apenas da confirmação técnica de sua viabilidade.

“É a segunda vez que venho a trabalho a Nova Odessa neste ano, atendendo ao convite do Cabo Natal, da Márcia e da Déborah, e tenho certeza que estamos começando muito bem, abrindo uma grande parceria para a cidade. Já conversei com o (chefe de Gabinete da Prefeitura) Rafael Brocchi e com o Thiago Gentil (secretário municipal de Esportes, Cultura e Turismo) e posso garantir que vamos fazer aqui esse campo society e essa quadra. Estarei sempre à disposição da cidade de Nova Odessa e região. Contem com o meu apoio”, afirmou Marcos Damásio.

Leitinho e Thiago Gentil já haviam conversado neste ano com o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira, sobre possíveis parcerias em projetos sociais através do Esporte voltados a jovens da cidade – incluindo o Projeto Areninhas, cuja viabilização dependia apenas da destinação de recursos, prometida agora pelo deputado.

“Agradecemos a essa parceria trazida pelo deputado Marcos Damásio, através dos nossos vereadores Cabo Natal e Márcia e também da Deborah, que é uma liderança regional do PL (Partido Liberal, o mesmo do parlamentar), que já tem uma atuação na cidade e na região. Com certeza a construção de uma Areninha será um grande incentivo à prática de esportes pelos nossos jovens, e esporte é saúde, traz qualidade de vida”, agradeceu o prefeito Leitinho.

“Vejam como é muito importante termos deputados estaduais e federais nos ajudando a trazer recursos para nossa cidade. Por isso falo sempre que Nova Odessa está de portas abertas a quem quiser nos ajudar a trazer mais qualidade de vida para nossa população”, completou o chefe do Executivo Municipal.

CONHEÇA

Marcos Damásio nasceu em São Paulo e se mudou com sua família aos três anos para Mogi das Cruzes, cidade na qual cresceu, se formou, iniciou sua vida pública e mora até hoje. É técnico em Administração de Empresas e bacharel em Direito. Iniciou sua vida pública em 1988, quando foi eleito o vereador mais jovem de Mogi das Cruzes, à época com 24 anos. Foi reeleito em 1992, retornou à Câmara de Mogi em 2004 e recebeu dos eleitores novo mandato em 2008.

Ocupou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes de 2009 a 2015. Foi eleito deputado estadual em 2014 pela primeira vez com 59.368 votos. Foi reeleito em 2018 com 81.695 votos, um aumento de 38% em comparação com a eleição anterior.