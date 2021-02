EMEI “Vanderlei Matarazzo” recebe reforma e revitalização

A EMEI “Vanderlei Matarazzo”, no Conjunto Ângelo Giubbina, maior creche da Rede Municipal de Santa Bárbara d´Oeste passa por reforma e revitalização. Algumas salas de aula estão recebendo instalação de pisos cerâmicos (PEI-5) de alto tráfego, mais adequados para a limpeza, com durabilidade e que iluminam o local por serem claros. São 600 metros quadrados no total.

Outra importante melhoria é a pintura em toda a extensão de 1.200 metros quadrados do prédio, tanto na parte externa, quanto na parte interna, em salas e corredores. Os ambientes recebem tanto cores claras como cores diversas, trazendo o lúdico para as crianças. A próxima etapa será a construção de um pátio com acesso coberto nos próximos meses.

Diversas obras e intervenções estão sendo realizadas para preparar as escolas municipais para quando as aulas presenciais forem retomadas, seguindo as normas da Vigilância Sanitária por conta da pandemia gerada pelo Coronavírus (Covid-19). Entre elas, desinfecção, dedetização, limpeza de caixa d´água e controle de pombos.