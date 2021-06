Emei “Mariana” ganha novo piso

Piso novo em toda a escola. A EMEI “Profª Mariana Fracassi Schimidt”, no 31 de Março está recebendo a instalação de piso cerâmico em substituição do piso cimentado em toda a unidade. Outra melhoria realizada pela Prefeitura é a pintura que foi iniciada pela área externa. Após a conclusão, os serviços de pintura seguirão nos ambientes internos e a unidade receberá adequações para abrigar uma lavanderia fechada.

Diversas obras e intervenções estão sendo realizadas para preparar as escolas municipais para quando as aulas presenciais forem retomadas, seguindo as normas da Vigilância Sanitária por conta da pandemia gerada pelo Coronavírus (Covid-19).