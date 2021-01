Emei “Luzia”, no Mollon, ganha pátio coberto

A cobertura do pátio da Emei “Profª Luzia Aparecida da Rocha”, no Mollon, já começou a ser instalada. As telhas termoacústicas darão conforto térmico ao espaço para os alunos realizarem atividades extraclasse, em uma área coberta de 175 metros quadrados, com piso de concreto e protegidos do sol e da chuva.

Esta é uma das melhorias realizadas nas escolas municipais para oferecer mais qualidade na aprendizagem e convívio com distanciamento social de acordo com as normas de segurança da Vigilância Sanitária, por conta da pandemia causada pelo Coronavírus (Covid-19).

Outras escolas também oferecerão o pátio coberto aos alunos: Emei “Vera Lúcia Barbosa de Lima Juliato”, no Sartori, e as emefeis “Profª Maria Regina B. Carpim”, no Jardim Europa, “Prof. Maria Augusta Canto Camargo Bilia”, no Parque Planalto, “Profª Maria Martiniano Gouveia Valente” – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano, e “Profª Rosa Lee Carr Conti”, no Siqueira Campos.