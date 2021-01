Emei “Elvira” ganha novas cores

Uma escola revitalizada e alegre. A Emei “Profª Elvira Valente Dias”, do Jardim Esmeralda, está recebendo os detalhes finais de uma série de melhorias realizadas nos últimos meses, em preparação para a volta às aulas. Prateleiras, pilares e portões coloridos deixam os ambientes mais acolhedores e lúdicos para as crianças de creche. As nomenclaturas e desenhos finalizam o serviço de pintura da unidade, que contemplou toda a extensão da escola, inclusive portas e janelas.

O pátio de recreação ganhou forro de PVC, clareando o espaço e evitando a presença de pombos. Além disso, mais de 540 metros quadrados de piso novo já estão instalados. Mais qualidade nas salas de aula, cozinha, refeitório, pátio e em toda a estrutura.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste continua com diversas obras, intervenções e melhorias nas escolas municipais para adequar os espaços aos protocolos de segurança da Vigilância Sanitária por conta da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19).