Emei do Romano ganha novo espaço com playground

A Emefei “Profª Maria Martiniano Gouvêa Valente – Dona Bininha”, no Conjunto Roberto Romano já conta com novo playground e paisagismo. A área de 426 m2, doada pelo Governo do Estado a pedido da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, já está delimitada por muro e também receberá um pátio coberto para as atividades extraclasse.

A Prefeitura de Santa Bárbara d´Oeste segue com amplo cronograma de melhorias nas 54 unidades escolares, cuidando dos espaços de 15 mil alunos e mais de 2 mil funcionários que atendem da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).