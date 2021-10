A Embraer tem ação que mais subiu em 2021. É o que aponta levantamento realizado pelo Yubb (https://yubb.com.br/), maior buscador de investimentos do país. No ranking das 8 ações com melhor desempenho de janeiro a outubro, o ticker EMBR3, da Embraer, aparece em 1º lugar, com variação de 172,66%. Já na análise de setores, ações de empresas petroquímicas e de bancos se destacam positivamente. Confira o ranking completo:

Posição Ticker Empresa Variação 1 EMBR3 Embraer 172,66% 2 BRKM5 Braskem 141,66% 3 PRIO3 PetroRio 87,28% 4 MRFG3 Marfrig 74,29% 5 JBSS3 JBS 63,28% 6 CASH3 Méliuz 57,27% 7 BPAN4 Banco Pan 57,08% 8 BIDI4 Banco Inter 32,71%

*Dados de 22 de outubro de 2021

Sobre o Yubb

Buscador online e gratuito, conhecido como o “buscapé dos investimentos”, pois mapeia todos os investimentos do país e recebe mais de 8 milhões de buscas por mês. Com três anos de funcionamento e uma proposta isenta, o Yubb não realiza nenhum tipo de transação, tendo a imparcialidade como o grande diferencial da plataforma.