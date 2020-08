Em vídeo, tio da menina de 10 anos pede para investigar avô e filho

O tio da menina de 10 anos, acusado de estuprar e engravidar a garota, gravou um vídeo em que pede para que a polícia faça exames e investigue também o avô da garota e o filho dele – que, segundo ele, também moravam na casa – pelo mesmo crime. O rapaz foi preso na madrugada desta terça-feira.

No vídeo que roda na internet, o criminoso de 33 anos, diz que pediu para que a polícia fosse buscá-lo em Belo Horizonte para que ele voltasse à prisão, no Espírito Santo, onde ocorriam os abusos. Em sua fala na gravação, o indivíduo diz para que façam o exame nele, mas que também façam no avô da menina e no filho dele, o que indica que os dois apontados também praticavam estupro na criança. Assista: