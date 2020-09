Pré-candidato a prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e hoje vice-prefeito, Rafael Piovezan/PV fez um vídeo de apresentação se mostrando aos barbarenses. Falou nas vantagens da continuidade e no ineditismo da reeleição do padrinho Denis Andia. Com um toque de violão ao fundo, Piovezan contou sua história, falou da família e da carreira no serviço público.