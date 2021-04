Em vídeo, Piovezan mostra dados e fala do enfrentamento da Covid

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan fez um amplo estudo para tratar do andamento da Pandemia do novo coronavírus na cidade. Abaixo o vídeo divulgado na manhã desta quinta-feira.

Hoje vamos falar de questões importantes relacionadas à Santa Bárbara d’Oeste e ao Coronavírus! E quem fala aqui não é apenas o prefeito Rafael Piovezan.

É o Rafael Piovezan professor convidado e orientador de mestrado do Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da USP. Dediquei boa parte da minha trajetória à ciência e às pesquisas. Por isso, peço a atenção de todos!

É um vídeo um pouco longo. Separe um tempo do seu dia para acompanhar esse assunto que trago a vocês com carinho, respeito e seriedade. São dados que levantamos com a nossa equipe técnica da Prefeitura e que vão nos ajudar nas ações que já estamos fazendo e as que planejamos para serem implementadas nos próximos dias.

Reserve um tempo do seu dia para esta reflexão!

E cuide-se!