O vereador de Americana Lucas Leoncine (PSDB), publicou um vídeo de prestação de contas dos primeiros 45 dias do mandato.

No material, Lucas destaca requerimentos, projetos e ações em diversas áreas da cidade. Ainda, Lucas apresenta um aplicativo que promove a interação do cidadão com o gabinete e o mandato, “Cidadão Participa”.

Na ferramenta, o munícipe pode fazer solicitações, sugestões, reclamações, elogios, denúncias, entre outros, diretamente ao gabinete do vereador. Assista: