Em ‘textão’, Andia pede união contra Covid

Em longo texto publicado nas redes sociais, o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia- PV- pediu união dos barbarenses contra o inimigo comum- o coronavírus- Covid. Abaixo o textão de Andia.

LEIA ISSO, POR FAVOR!

Precisamos vencer esse vírus.

E só faremos isso se estivermos juntos e unidos!‬

‪Opiniões diferentes devem ser respeitadas e debatidas, mas jamais devem nos dividir.‬ O único distanciamento que precisamos neste momento é o que salva vidas.‬

‪Estamos fazendo tudo o que é possível para proteger todos os barbarenses dessa pandemia que atinge o mundo inteiro.

Quero enfatizar que já foram duas etapas de aumento de leitos de UTI, apenas nos últimos 60 dias. Triplicamos a capacidade e, mesmo assim, não passamos um dia sequer sem nos preocupar com a falta de compreensão de algumas pessoas em relação à gravidade que o vírus tem em contagiar e vitimar pessoas.

Nossa estrutura de enfrentamento é uma das melhores da região. O planejamento antecipado nos permitiu contar com unidades específicas de atendimento e internação, equipamentos em quantidade necessária e um conjunto de profissionais de saúde capacitados, como poucos outros municípios têm.

Não foi simples nem fácil implantar tudo isso em apenas 100 dias.

Graças a Deus, contamos com uma estrutura de saúde que já vem sendo ampliada e melhorada durante 7 anos – exatamente em tudo o que passou a ser ainda mais prioritário nesses tempos atuais. Fizemos a lição de casa desde sempre. E, durante a pandemia, investimos ainda mais na complementação dessa estrutura para uma demanda maior que viria e que chegou.

E o que precisamos agora é da união de esforços para vencermos novamente um grande desafio. E, como sempre, faremos isso juntos!

As pessoas não precisam se dividir, simplesmente porque pensam de forma diferente. Cada um é livre e é isso o que nos torna especiais.

Por isso, sejamos ainda mais especiais neste momento em que basta contribuirmos com duas coisas simples mas muito importantes:

• Usar máscara sempre e corretamente – ela proteje você e todos as outras pessoas com quem você tem contato, seja no trabalho, na rua ou dentro de casa.

• Não promova nem participe de nenhuma situação que reúna pessoas onde possa ocorrer, mesmo que sem intenção, o descuido de um contato físico ou compartilhamento de objetos. Nessas situações, basta uma pessoa estar contaminada para infectar todas as demais.

Ao colaborar desta forma, você não precisa abrir mão dos seus pensamentos e convicções. Nada disso vai mudar o que você pensa, mas vai fazer de você alguém ainda mais especial em relação a todos que desejam voltar às suas vidas cotidianos, voltar ao seu trabalho ou às aulas, retomar seus negócios, ou que desejam simplesmente sair de casa depois de tanto tempo.

Enfim, fazendo isso você será parte importante na superação desse desafio que é de todos nós!

Pense nisso. Obrigado!