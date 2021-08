Em roubo, guarda aborda ladrões que disparam de volta

Uma tentativa de roubo chegou a ter tiros disparados contra um guarda municipal em Santa Bárbara d’Oeste na noite deste domingo. O entrevero aconteceu em frente a um depósito de bebidas que fica na rua Olimpio Campagnolo, Jardim Santa Fé por volta das 19h30. Os bandidos tentaram roubar o dinheiro que estava dentro de um carro.

Eram três homens que tentaram levar o dinheiro que estava dentro de um carro estacionado. Pessoas que estavam no local presenciaram a ação e informaram um GM de folga que passava por ali.

RESPOSTA A BALA- O guarda se identificou e deu voz de prisão, mas dois deles efetuaram diversos disparos em direção ao GM vindo a acertar um carro estacionado. Os três fugiram em um Hiunday I30 prata.

PEGO HOJE- Com as imagens da vigilância, um dos autores foi identificado pela equipe e, nesta segunda-feira, começaram as buscas. V.J.G.A., 21, conhecido nos meios policiais, foi abordado deixando a sua casa.

Submetido a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, foi então feito contato com a vítima que se deslocou até o plantão policial onde reconheceu V. Sendo o indivíduo que estava dirigindo o veículo usado na fuga. Fatos narrados a autoridade policial onde foi realizado o reconhecimento formal de V. Que responderá ao inquérito em liberdade.