Em reunião da RMC, apelo é por mais isolamento

Em reunião virtual realizada na manhã desta sexta-feira (25) para avaliar a situação da pandemia de Covid-19, os prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas) fizeram um apelo para que a população cumpra as medidas de isolamento social com intuito de brecar o avanço da doença. No encontro, embora os chefes do Poder Executivo tenham ressaltado uma diminuição na pressão em cima das redes municipais de saúde e o avanço na vacinação, a avaliação é que as próximas semanas ainda serão difíceis do ponto de vista clínico-epidemiológico e que a diminuição no número de casos, internações e óbitos só será possível com o apoio dos moradores das 20 cidades que integram a região metropolitana.

De acordo com o último boletim divulgado pelas prefeituras – na noite de quinta-feira -, a Região Metropolitana de Campinas contabiliza 279.088 casos do novo coronavírus, com 8.219 mortes desde o início da pandemia, o que representa uma taxa de letalidade regional de 2,9%. A reunião desta sexta-feira foi organizada pela Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), a pedido do prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho de Desenvolvimento, Gustavo Reis. “Eu tenho feito diversos apelos à população de Jaguariúna através das minhas redes sociais e reforço mais uma vez que o momento é de sacrifício e de colaboração por parte de todos. Nós, prefeitos, temos usado de todas as armas possíveis no enfrentamento da doença, mas precisamos, mais do que nunca, da colaboração da população, não apenas de Jaguariúna, mas de toda a Região Metropolitana de Campinas”, disse o presidente.

O prefeito de Cosmópolis, Junior Felisbino, pediu que a população, mais uma vez, faça a sua parte, usando máscara e higienizando as mãos com água e sabão ou álcool em gel com frequência. “A gente pede, apela na verdade, para que a população não faça aglomeração, não faça festa. Não é momento para comemorações”, implorou o prefeito. “A tendência é de melhora nos números pelo o que a gente vem percebendo, mas ainda teremos dias difíceis pela frente”, reforçou o prefeito de Itatiba, Thomaz Capeletto, que também participou da reunião.

A prefeita Capitã Lucimara, recém curada da Covid-19, disse que a população precisa ser a “grande parceira” dos prefeitos no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. “Eu tive a Covid recentemente e ela é uma doença totalmente diferente de qualquer outra que eu já enfrentei. Todo cuidado é pouco e por isso nós fazemos esse apelo, para que a população cumpra as medidas de isolamento. É um apelo mesmo”, admitiu ela.

Na Região Metropolitana de Campinas, 1.138.848 pessoas já receberam ao menos uma dose da vacina contra o coronavírus. Somadas as 396.697 segundas doses, a RMC totaliza 1.535.815 doses aplicadas do imunizante. O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, disse, por sua vez, que, embora a vacinação esteja avançando na Região Metropolitana, a situação da rede pública de saúde ainda é delicada. “Amanhã, faremos aqui em Hortolândia mais um “Dia D” da vacinação contra a Covid e esperamos vacinar 7 mil pessoas e, assim, nos aproximar da marca de 100 mil doses aplicadas. Ao mesmo tempo, precisamos do apoio da população”, disse.