Em parceria com SENAI, Americana tem curso gratuito de costura

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Americana firmou uma parceria com o Senai para a oferta de mais uma turma do curso de costura industrial. “O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento) já oferece treinamento na área, e o novo curso é mais uma ferramenta na busca de capacitação de mão de obra especializada, uma das metas da atual administração”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

As inscrições já estão abertas e devem ser efetuadas na secretaria da escola, com apresentação do original e da cópia do RG, CPF e comprovantes de escolaridade e de endereço. As aulas serão ministradas de 4 de abril a 14 de junho, de segunda a quinta-feira no período noturno, das 18 às 22 horas, totalizando 200 horas de instruções.

Estão sendo oferecidas 16 vagas, e os alunos devem ter 16 anos, no mínimo, e ter completado, ao menos, a 4ª série do Ensino Fundamental. Os cursos são gratuitos.

De acordo com a ementa, o curso de costureiro de máquina reta e overloque tem o objetivo de desenvolver competências relativas às operações de costura em tecidos planos e de malha e realizar a montagem de peças de vestuário.

A Escola Senai fica na Avenida Brasil, nº 2801, no Parque Residencial Nardini. Mais informações pelo site https://bit.ly/costureirosenaiamericana ou pelo telefone 3471-2600.