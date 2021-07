Em Nova Odessa, Corpo de Bombeiros voluntários atuam na comunidade

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Nova Odessa é a principal força de defesa da cidade contra incêndios, além de atuar em linha auxiliar das forças oficiais em acidentes, resgates e outras atividades. Atualmente, são cerca de 50 pessoas atuando no grupo.

Nesta terça-feira, a equipe atendeu hoje um morador da cidade que pediu para que a equipe de plantão o ajudasse na retirada de sua aliança que ficou presa em seu dedo. A equipe tentou ultilizar técnicas específicas, porém devido ao dedo estar muito inchado, só foi possível a retirada mediante ao corte.

O grupo conta com uma página no facebook, um perfil no instagram e uma linha de telefone que funciona para atendimentos no 22160193