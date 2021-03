Em Nova Odessa, 15% dos que procuram o ‘PAT’ conseguem encaminhamento

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa divulgou na terça-feira (2) o balanço de atendimento realizado no mês de fevereiro. De acordo com as informações contidas no relatório, foram realizados 2.028 atendimentos, com 317 encaminhamentos de candidatos para ocupar vagas de empregos em empresas da cidade e região. Ou seja, 15% do total.

No Posto Local de Trabalho, foram realizadas ainda 157 atendimentos relativos a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), 228 para a primeira e segunda vias do RG (Registro Geral) e 60 atendimentos de solicitação do Atestados de Antecedentes Criminais, além do recebimento de 497 currículos. O PLT contabilizou 303 atendimentos telefônicos.

O PLT disponibiliza serviços de emissão de RGs, antecedentes criminais, Carteira de Trabalho e solicitações de Seguro Desemprego. O local se tornou ponto de atendimento e apoio ao trabalhador e também ao empregador, estando o órgão vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

“Muitas pessoas procuram pelos serviços do Posto, inclusive, moradores de cidades vizinhas, tanto que só fevereiro realizamos 126 atendimentos de pessoas de outros municípios (6,2% do total). Isso demonstra o bom trabalho e credibilidade que o PLT possui”, declarou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, Samuel Marin.

PAT

Para melhorar o atendimento, a proposta da Administração do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD), é transformar o PLT em um PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Para isso, o secretário Samuel Marin e seu secretário-adjunto, Rafael Brochi, já estão trabalhando com esse ideal.

No mês passado os dois comandantes do setor se reuniram com a diretora regional de Trabalho e Empreendedorismo da CERT (Coordenadoria de Empreendedorismo, Renda e Trabalho) do Estado, Alcinéia Moraes. O órgão é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

Em pauta, as tratativas visando a transformação do PLT de Nova Odessa em um verdadeiro PAT – o que além de ampliar os serviços já prestados, tais como a emissão da Carteira de Identidade (RG) e os pedidos de Seguro Desemprego, poderá ofertar também programas voltados à capacitação profissional do trabalhador, com geração de emprego e renda.

“Demos um primeiro passo para melhorar a ampliar os serviços oferecidos, tanto para quem procura se recolocar no mercado de trabalho, como para quem precisa de mão de obra capacitada”, disse Marin. O PLT de Nova Odessa fica localizado na Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. O telefone é o (19) 3466-1902.