Em nota, Suzano aponta que não existe variação na unidade

A empresa Suzano Papel e Celulose emitiu nota ao NM comentando a reclamação de moradores de que teria aumentado a poluição em Americana nas últimas semanas. A empresa afirma que não aconteceram alterações na unidade e que está aberta para esclarecer a comunidade. Segue a nota.

NOTA

“A empresa esclarece que não ocorreu nenhuma alteração no seu processo produtivo e reforça que atende rigorosamente índices e limites para operação da fábrica estabelecidos pelos órgãos de Controle Ambiental. A empresa afirma que todos os equipamentos, que fazem o tratamento dos gases antes de serem lançados para atmosfera, são monitorados em tempo real e avaliados 24 horas por dia.

Importante ainda informar que o odor proveniente do processo de produção de celulose não causa danos à saúde das pessoas e ao meio ambiente e atendem ao limite estabelecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para valores de Qualidade do Ar, conforme vários estudos já realizados.

A empresa se coloca à disposição através do 0800 0221727 ou pelo e-mail:

[email protected] e reforça sua responsabilidade com o meio ambiente, assim como com as melhores práticas de segurança, reafirmando seu compromisso de agir com respeito às comunidades em que está inserida.”