Em nota, nova CEO fala de projeto do site

Em nota enviada ao NM, Patrícia Giacomin, nova CEO do site Jornal Americanense, falou de projeto do site e negou que tenha qualquer força externa (políticos) influenciando a nova linha editorial do grupo de mídia. Abaixo a nota na íntegra.

Um Big Jornal Americanense

O Jornal Americanense ganhou espaço e popularidade por ser os olhos e pensamentos da população na mídia. Nos últimos três anos, o JA tornou-se o principal portal de Americana nas redes sociais, dando voz ao cotidiano, contando histórias e fiscalizando o poder público.

Em março de 2021, o JA entrou para a família Big Mídia, produtora com quase duas décadas de história, com destacado papel no mercado de vídeos publicitários, institucionais, produção de conteúdo e cujo produto mais carismático é o Clube do Gordinho, apresentado por Butcha Giacomim.

O sonho de ter um portal de notícias foi amadurecendo nos últimos dois anos, com algumas sondagens de mercado, pesquisas de preço e, enfim, o JA veio para a família Big Mídia. Mudanças na linha editorial e na comunicação visual estão sendo preparadas para marcar essa nova fase, mantendo as características que o tornaram líder em engajamento nas redes sociais e diversificando seu conteúdo.