Em estreia na TV, Rafa Macris destaca trajetória e Saúde Já

Na estreia do horário eleitoral gratuito na TV, nesta sexta-feira (10), o candidato a prefeito da coligação Americana Grande de Novo, Rafael Macris, destacou sua formação, trajetória profissional e seu trabalho como vereador, que inclui a criação do maior programa de atendimento médico de Americana, o SAÚDE JÁ, que atendeu mais de 20 mil pessoas.

Formado em engenharia de produção e pós-graduado em administração de empresas na FGV, Rafael, de 28 anos, se candidatou em 2016 a vereador para pôr em prática seu sonho de ajudar a melhorar a vida das pessoas. Foi eleito com a maior votação: 3.567 votos.

O vídeo destaca que, em seu trabalho como vereador, Rafael combateu privilégios e, mesmo com as limitações legais impostas aos parlamentares, criou o programa Saúde JÁ, que consiste na compra de consultas em clínicas particulares para atender pessoas que esperaram anos na fila da rede pública. Foram 21 mil pessoas atendidas desde a implementação do programa, em abril de 2018.

O horário eleitoral é transmitido pela CNT e pela TV TODODIA, das 13h às 13h10, e reprisado das 20h30 às 20h40. O vídeo pode ser visto também nas redes sociais do vereador.