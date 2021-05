Em coletiva, Chico demonstra entusiasmo pela “Rua 24 horas”

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), durante anúncio do plano da retomada econômica da cidade na última sexta-feira, voltou a falar do seu “desejo” pela realização da “Rua 24 horas”, um dos pontos do seu plano de governo.

De acordo com o documento apresentado em campanha, o objetivo da “Rua 24 horas” é estimular o setor de eventos, bares e restaurantes em um espaço que permita o funcionamento em horário estendido.

Apesar de não ter falado em datas e prazos para a realização, Chico se mostrou entusiasmado com o projeto,. Assista: