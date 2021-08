Em Campinas, Baldy elogia Vanderlei Macris por Trem Intercidades

Na tarde desta segunda-feira, 16/08, na Prefeitura de Campinas, o deputado federal Vanderlei Macris participou da Audiência Pública do Projeto Trem Intercidades, junto ao Secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, o prefeito de Campinas Dário Saadi, e demais autoridades. Na primeira fase, o transporte de passageiros ligará São Paulo à Campinas e, na segunda etapa, até Americana.

“Verifiquei junto à Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos que a modelagem da concessão está em andamento. O desenrolar desta etapa é fundamental, será a concretização do projeto, para que nossa região num segundo momento seja contemplada, com o trem vindo até Americana como já foi confirmado”, destacou o deputado federal Vanderlei Macris.

Alexandre Baldy elogiou o trabalho do parlamentar e sua luta para transformar esse sonho em realidade. “A dedicação do Macris, em Brasília, foi fundamental na renovação da malha paulista. A implantação do trem de passageiros deve-se ao seu trabalho, dedicação e essa região será muito devedora da sua atuação, que não é de hoje”.

O secretário garantiu que o Trem Intercidades sairá do papel no próximo ano. “O governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia irão licitar essa implantação do transporte de passageiros em 2022. Com a primeira fase saindo de São Paulo até Campinas, e na segunda fase, chegando em Americana”, disse.

A minuta de contrato, em desenvolvimento, prevê que a futura Concessionária estará obrigada a realizar as atividades de operação e manutenção da expansão dos Serviços do TIC Eixo Norte, mediante celebração de termo aditivo, que terá o mecanismo de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro definido em contrato para viabilizar extensão até Americana.