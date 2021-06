Em baixa, ACIA vai até Chico tentar ‘resgatar moral’

O prefeito Chico Sardelli recebeu, nesta sexta-feira (11), representantes da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) para discutirem melhorias para o comércio de Americana. O encontro com o presidente da associação, Wagner Armbruster, e com o 2º vice-presidente Germano Pavan Neto, aconteceu no Paço Municipal.

Os secretários de Planejamento, Ângelo Sérgio Marton, e de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, e o secretário adjunto responsável pelo Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, participaram da reunião no Gabinete do Prefeito.

“Estamos conversando com o mesmo objetivo: queremos estabelecer parcerias e desenvolver projetos viáveis para apoiar o comércio de Americana como um todo, em especial para a área central”, disse Chico.

Armbruster aproveitou o encontro para entregar a Chico o convite formal para uma visita à sede da Acia, na companhia do vice-prefeito Odir Demarchi. “Pelo bem-estar de Americana nós queremos integrar cada vez mais o trabalho entre a prefeitura e a associação comercial”, declarou o presidente.