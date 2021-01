Em Americana, novatos ‘medem o espaço’

Enquanto em Santa Bárbara d’Oeste alguns novatos chegaram já querendo mostrar serviço nestes primeiros dias de mandato, em Americana o passo tem sido mais lento. Depois de uma posse demorada que foi seguida por uma eleição da mesa que se arrastou até tarde no primeiro dia do ano, os vereadores chegaram esta semana mais na linha do ‘to medindo o espaço’.

A nova única representante do PT Professora Juliana chegou toda colorida, feliz e buscando montar o espaço para grupos ‘de luta’ da cidade. A expectativa é que ela faça um mandato mais combativo do que o de Padre Sérgio, vereador anterior da legenda. Por ter mais ‘amarras’ por conta da religião, Sérgio não podia entrar mais firme em pautas identitárias- diversidade sexual ou políticas de redução de danos pelo consumo e tráfico de drogas-, por exemplo.

Já Dr Daniel (PDT) reuniu o time também para organizar o espaço e tende a buscar a linha de ‘vereador do povo’, com atendimento amplo a todos os cantos da cidade. Ele já foi candidato a deputado e tem hoje equipe qualificada para buscar voos mais altos em 22, 24 ou 26.