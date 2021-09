Em Americana, Carlos Lupi fala em Lula x Ciro no 2º turno

Em sua passagem por Americana nesta terça-feira, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, falou de diversos assuntos regionais, estaduais e municipais. O político esteve na cidade para anunciar a ex-vereadora Maria Giovana como vice-presidente estadual do partido, além da quase certa candidatura de Giovana como deputada federal.

Partindo pro âmbito estadual, Lupi afirmou que o partido vem tendo boas conversas em relação às eleições para governador do estado de São Paulo. Geraldo Alckmin e o apresentador Datena foram nomes bastante repetidos por Lupi ao responder questionamentos sobre o apoio do PDT.

NACIONAL

LULA x CIRO – Lupi afirmou que o objetivo em São Paulo – na corrida para a presidência -, é que Ciro consiga 20% dos votos. “Se ele conseguir 20% dos votos em São Paulo, nós vamos para o 2º turno. Meu sonho do céu é ver Lula versus Ciro, porque aí teremos o projeto pro Brasil, se o Brasil quer avançar ou voltar pra trás. Eu não vejo isso como impossível não, há um ano eu falava isso sozinho, hoje já tem mais gente falando isso comigo. Vejo isso com possibilidades reais”, disse.

BOLSONARO – Ainda, o presidente do PDT falou do atual presidente e como enxerga o cenário atual da esfera federal. “Eu acho que o Bolsonaro está perdendo a base dele, aqueles que foram com Bolsonaro mais pelo sentimento antipetista do que por paixão a ele estão arredios, estão distantes. Todas as atitudes dele, a ignorância, grosseria, desconhecer a saúde. Ele está derretendo como um boneco de gelo sob o sol. Eu acho que o Bolsonaro vai ficar fora do 2º turno”, finalizou.