Em Americana, Madureira anuncia R$300 mil pra cirurgias de catarata

O deputado estadual Alex da Madureira (PSD) esteve na Câmara de Americana nesta quinta-feira a convite do vereador Thiago Brochi (PSDB), líder de governo do prefeito Chico Sardelli (PV) no poder legislativo.

Na oportunidade, Madureira anunciou uma verba de R$300 mil para realização de cirurgias de catarata no município. Segundo Brochi, há uma fila de espera de 2800 pessoas aguardando para fazer a cirurgia. Brochi afirmou, ainda, que a verba será suficiente para realizar 300 dessas cirurgias.

Em uma publicação nas redes sociais, o vereador tucano – que não está alinhado com o partido -, ainda lembrou que Alex recentemente anunciou mais R$150 mil para compra de uma van que será destinada ao transporte social de pacientes do SUS.