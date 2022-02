Em Americana, 89% já completaram o esquema vacinal da Covid

A Secretaria de Saúde de Americana já vacinou 187.061 moradores com 12 anos ou mais com as duas doses da vacina, ou a dose única, contra a Covid-19, o que representa 89,07% da população com o esquema completo de imunização. Agora, essas pessoas aguardam os prazos estabelecidos para receberem a dose adicional, conforme a faixa etária ou recomendação específica do Ministério da Saúde. Nesta terça-feira (15), o município vacinou mais 1.557 pessoas, sendo 50 com a primeira dose, 101 com a segunda e 1.274 com a terceira ou dose adicional. Além disso, 131 crianças receberam a dose pediátrica e uma pessoa imunossuprimida, com 18 anos ou mais, recebeu a quarta dose.

A primeira dose foi aplicada em 24 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e 26 pessoas da população em geral. A segunda dose em dois idosos, 34 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos e 65 pessoas da população em geral. A terceira dose foi aplicada em 128 idosos, 11 profissionais de saúde, quatro imunossuprimidos com 18 anos ou mais e 1.130 pessoas da população em geral. Um imunossuprimido com idade entre 12 e 17 anos recebeu a quarta dose, indicada para os casos graves.

O total de doses aplicadas agora é de 475.118, sendo 194.480 da primeira dose, 180.919 da segunda dose, 6.142 da dose única, 6.357 da dose pediátrica, 87.110 da terceira dose e 110 da quarta dose.

A vacina é disponibilizada por meio de agendamento, aberto de segunda a sábado, a partir das 14 horas, no site www.saudeamericana.com.br.