Em alta no PDT, Giovana recebe Lupi na terça

Provável candidata do PDT a deputada federal em 2022, a ex-vereadora e presidente do PDT de Americana Giovana Fortunato recebe na próxima terça-feira (28) o presidente nacional do PDT Carlos Lupi.

A reunião com a imprensa e apoiadores está prevista para acontecer pela manhã. Lupi deverá falar sobre a vice presidência estadual do partido, a ser ocupada por Giovana. Bem posicionada em pesquisas em Americana, ela assume a vice presidência estadual de para assuntos políticos e institucionais. Após, haverá uma reunião de coordenação regional do PDT em Campinas com a presença de Giovana.

