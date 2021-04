Em 48h, 569 pessoas são vacinadas em Nova Odessa

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, continuou na quarta-feira de feriado de Tiradentes (21/04) o trabalho de imunização da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 em idosos da cidade, realizada no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa. Por isso, em apenas 48 horas, entre quarta e quinta-feira pós-feriado, mais 569 pessoas receberam uma das doses do imunizante na cidade.

A campanha de vacinação contra o novo coronavírus estará concentrada no Ginásio Municipal do Jardim Santa Rosa – na Rua João Bassora, nº 500 – e acontece diariamente, das 8h às 16h. O local foi especialmente preparado para a campanha. No momento, idosos com 65 e 66 anos (ou mais) já estão sendo convocados por meio do pré-cadastro, que deve ser realizado exclusivamente no portal da Prefeitura – em www.novaodessa.sp.gov.br.

“Só devem ser levados ao local, pelos responsáveis, os idosos, com mais de 65 anos que se cadastraram e foram convocados por telefone pela equipe da Saúde Municipal. A vacinação dos idosos não tem atendimento por ‘livre demanda’, ou seja, as famílias devem obrigatoriamente cadastrar esses idosos e aguardar o contato telefônico informando data e horário”, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica Paula Mestriner.

Entre a quarta e quinta-feira, foram aplicadas mais 360 primeiras doses, totalizando 6.574 moradores da cidade atendidas desde o início da vacinação, em janeiro. O número corresponde a 10,7% da população de Nova Odessa, estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 60.958 habitantes.

Em relação à dose de reforço, foram atendidas mais 209 pessoas, o que totaliza 2.441 pessoas com a segunda e definitiva dose. Neste caso, que já tomou a primeira dose deve voltar ao ginásio no dia marcado na carteira de vacinação para o recebimento da segunda dose, ou no dia útil seguinte.

“Lembramos que a partir do recebimento da dose de reforço, o sistema imunológico leva cerca de 15 dias para responder à vacina e criar imunidade. A Vigilância Epidemiológica reforça a importância de seguir os protocolos sanitários com uso de máscara, da constante higienização das mãos e distanciamento social”, lembrou o secretário da pasta, o médico Nivaldo Luís Rodrigues. Para a sexta-feira, dia 23 de abril, estão programadas mais 400 doses das vacinas contra a Covid-19 para a comunidade novaodessense.