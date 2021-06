Elvis & Madona, de Luiz Biajoni, sai em edição comemorativa

Elvis & Madona é um caso raro de sucesso duplo. Lançados em 2010, o livro de Luiz Biajoni e o filme de Marcelo Laffitte marcaram toda uma geração, apresentando a história de amor da travesti Madona e da motoboy lésbica Elvis, no universo de sonhos, desejos e violência de Copacabana. Ambos arrebataram corações do público e da crítica, e o filme ainda ganhou diversos prêmios em festivais mundo afora.

O enredo engenhoso de Luiz Biajoni, desenvolvido a partir do roteiro de Laffitte, combina aventura romântica e trama policial – e ganha edição comemorativa pela Bazar do Tempo dez anos depois de seu lançamento. Para tanto, o romance passou por algumas adaptações de terminologia LGBTQIA+ feitas em parceria com a Mezcla Diversidade, consultoria especializada em comunicação inclusiva.

O autor contou também com o auxílio de Amara Moira, doutora em literatura e ativista trans, no ajuste de algumas cenas. Amara é responsável ainda pelo prefácio presente na edição, que traz texto da professora Vilma Costa em que analisa a edição original; e posfácio do escritor Raphael Montes, no que afirma que “Biajoni foi um dos primeiros a fazer literatura gay no Brasil. Mais ainda: escreveu uma história romântica, mas com subtrama policial que o coloca no nível de mestres nacionais como Luiz Alfredo Garcia-Roza e Patrícia Melo”.

O romance, com lançamento em 22 de junho, mês do orgulho LGBTQIA+, sai também em audiobook pela Storytel, com narração da atriz trans Carol Marra. A Bazar do Tempo e a Storytel planejam um evento virtual para marcar a publicação do livro.

Luiz Biajoni nasceu em 1970 em Americana, interior do estado de São Paulo. Iniciou carreira em rádio e contribuiu na fundação e implementação de duas das primeiras emissoras de TV comunitárias na América Latina, em Americana e em Limeira, no início dos anos 1990. Em 2001, criou o site Tiro & Queda, iniciativa pioneira de jornalismo colaborativo local online. Atualmente trabalha com assessoria de imprensa e a escrita de romances, tendo publicado A Comédia Mundana (2013) e A Viagem de James Amaro (2016) pela editora Língua Geral, no Brasil, e pela Chiado Editora em Portugal, e Virgínia Berlim – Uma Experiência (2017), Quatro Velhos (2019) e Algum Amor (2020), publicados pela editora Penalux.

Elvis & Madona – uma novela lilás

Autor: Luiz Biajoni

Prefácio: Amara Moira

Posfácio: Raphael Montes

Número de páginas: 180

Preço: R$ 55,00

Lançamento: junho de 2021