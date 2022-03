Elton John 75 anos.  As músicas de sucesso no Brasil

Elton John é um dos ícones mundiais da música do século XX. Como cantor, compositor e pianista, ele traz uma contribuição de cinco décadas de carreira e com uma lista de grandes hits como “Your song”, “Rocket man” e “Can you feel the love tonight”. Elton comemora os seus 75 anos, nesta sexta-feira, dia 25, e, em sua homenagem, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um estudo especial que indicou os seus sucessos nos últimos cinco anos no Brasil.

No banco de dados do Ecad, Elton John tem 811 músicas e 1.562 gravações cadastradas. Sua música mais gravada por outros intérpretes até agora foi “Your song”, uma das parcerias de sucesso com Bernie Taupin. Essa também é a canção de sua autoria que lidera a lista das mais tocadas nos últimos cinco anos no país, seguida por “Nikita”, “Sacrifice”, “Skyline pigeon” e “Don’t go breaking my heart”, todas em parceria com Bernie Taupin.

Elton John nasceu em 25 de março de 1947, na Inglaterra. No Brasil, ele teve, nos últimos cinco anos, quase 75% dos seus rendimentos em direitos autorais de execução pública musical referentes aos segmentos de Rádio, Cinema e TV. O artista tem os direitos autorais de suas músicas garantidos no país por meio de contratos de representação firmados entre as associações brasileiras e estrangeiras.

Ranking das músicas de autoria de Elton John mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Casas de Festas e Diversão, Música ao Vivo, Festa Junina, Sonorização Ambiental, Show, Carnaval)

1 – Your song – Elton John / Bernie Taupin

2 – Nikita – Elton John / Bernie Taupin

3 – Sacrifice – Elton John / Bernie Taupin

4 – Skyline pigeon – Elton John / Bernie Taupin

5 – Don’t go breaking my heart – Elton John / Bernie Taupin

6 – Rocket man – Elton John / Bernie Taupin

7 – Can you feel the love tonight – Elton John / Tim Rice

8 – You gotta love someone – Elton John / Bernie Taupin

9 – I guess that’s why they call it the blues – Davey Johnstone / Elton John / Bernie Taupin

10 – Daniel – Elton John / Bernie Taupin

11 – Circle of life – Elton John / Tim Rice

12 – Don’t let the sun go down on me – Elton John / Bernie Taupin

13 – Candle in the wind – Elton John / Bernie Taupin

14 – Little Jeannie – Card Dinah / Elton John

15 – Goodbye yellow brick road – Elton John / Bernie Taupin

16 – Blue eyes – Elton John / Card Dinah

17 – Sad songs (say so much) – Elton John / Bernie Taupin

18 – Empty garden (hey hey johnny) – Elton John / Bernie Taupin

– Hakuna matata – Elton John / Tim Rice

19 – The one – Elton John / Bernie Taupin

20 – I want love – Elton John / Bernie Taupin

Ranking das músicas de autoria de Elton John mais gravadas por outros intérpretes

1 – Your song – Elton John / Bernie Taupin

2 – Can you feel the love tonight – Elton John / Tim Rice

3 – Circle of life – Elton John / Tim Rice

4 – Hakuna matata – Elton John / Tim Rice

5 – Don’t go breaking my heart – Elton John / Bernie Taupin

6 – Don’t let the sun go down on me – Elton John / Bernie Taupin

7 – Sorry seems to be the hardest word – Elton John / Bernie Taupin

8 – Rocket man – Elton John / Bernie Taupin

9 – Goodbye yellow brick road – Elton John / Bernie Taupin

10 – Daniel – Elton John / Bernie Taupin