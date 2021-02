Elon Musk compra US$ 1,5 bilhão em bitcoin e aquece mercado

A Tesla do empresário Elon Musk comprou US$ 1,5 bilhão em bitcoin, a empresa planeja aceitar a criptomoeda como pagamento. Essa movimentação aqueceu o mercado e fez com que o Bitcoin atingisse a marca de US$ 44 mil nesta segunda-feira (08/02).

Esse boom mexeu com o mercado e a tendência é que o Bitcoin continue a crescer nos próximos dias. Pensando nisso, especialistas do mercado falaram sobre essa movimentação.

Vinicius Frias, CEO do Alter

“A alta do Bitcoin está ocorrendo por conta do movimento de compras institucionais que está se intensificando desde o final do ano passado. Já são players como MicroStrategy e fundo Grayscale com bastante posicionamento no criptoativo. Hoje a disparada de preço se deu pela entrada da Tesla, do Elon Musk, corroborando esta tese de investimento, que é entusiasta das criptomoedas e o homem mais rico do mundo. O impacto é gigante, sendo um “selo” de validação muito importante para nosso mercado.”



Ricardo Dantas, CO-CEO da Foxbit

“A tendência do Bitcoin ao longo prazo é de alta. E com a entrada do Elon Musk no mercado, que comprou 1,5 Bi de dólares em Bitcoin, mostrando que que o os grandes investidores realmente estão acreditando no futuro da criptomoeda preocupados com a inflação e dominância do dólar no longo prazo e vendo a concretização do Bitcoin como reserva de valor”