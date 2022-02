Elizabeth 2ª completa 70 anos no trono do Reino Unido

A rainha Elizabeth 2ª detém vários recordes notáveis: ela é a monarca reinante mais antiga e teve o casamento mais duradouro na história da realeza britânica. Até mesmo sua coroação entrou para os anais da história: nunca antes tantos espectadores – estimados 300 milhões mundo afora – acompanharam a cerimônia. E, por fim, ninguém jamais ocupou por tanto tempo o trono britânico.

Mais dois anos, e a rainha Elizabeth 2ª alcança o rei francês Luís 14, apelidado de “Rei Sol”, que ocupou o trono do reino da França e Navarra por 72 anos e 110 dias, entre os anos de 1643 e 1715.

A rainha Elizabeth 2ª tem provavelmente também a maior coleção de chapéus – nada comprovado, apenas uma suposição com base nas inúmeras aparições públicas da monarca ao longo das décadas. Mas os ternos e chapéus elegantes, sempre tom sobre tom, naturalmente, ainda são uma marca registrada da rainha. Suas roupas são desenhadas pelos costureiros da corte real e meticulosamente adequadas a cada ocasião: nada é deixado ao acaso.

Os detalhes refinados não faltam. Por exemplo, cordões de chumbo são costurados nas bainhas dos mantôs, para que eles não se abram com uma rajada repentina de vento. Num desfile em maio de 2012, a rainha usava um vestido de lantejoulas e o que parecia ser um casacão aberto. Nada disso: era apenas uma faixa de tecido imitando lantejoulas inserida sob o mantô, para evitar que alguma rajada de vento o fizesse voar.

Estável como seu vestuário, a rainha se mantém inabalável há 70 anos, também perante os pés-de-vento políticos: sentimentos não são coisa que se mostre em público. Em vez disso, os súditos são sempre recebidos com um sorriso cálido, um aceno amigável – e, volta e meia, um gáudio popular, como nas comemorações de seu aniversário, todo início de junho. (Na verdade, Elizabeth 2ª nasceu em 21 de abril de 1926, mas a celebração pública é realizada sempre no desfile Trooping the Colour, uma cerimônia militar que marca o aniversário oficial do soberano britânico).