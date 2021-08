Éliton Leite vai pro Republicanos

Pré-candidato a Deputado Estadual, o Empresário Éliton Leite decidiu pela sua filiação junto ao Partido Republicanos, pelo qual deverá se lançar candidato nas eleições de 2022. Nesta quarta-feira (18), Leite foi recebido pelo Presidente Estadual da sigla Sérgio Fontellas e pelo Vereador Gualter Amado na sede do partido em São Paulo e definiu a sua situação.

Segundo Leite, o que mais lhe chamou a atenção no partido foi a organização, seriedade, transparência e principalmente a liberdade para colocar em prática os seus projetos. Leite está desde agosto de 2020 realizando um trabalho diferenciado, expondo as suas ideias e buscando parcerias em prol da sua pré-candidatura.

“Estou comprometido em lutar com todas as minhas forças pelo meu Estado de São Paulo, tenho certeza que será uma missão árdua, mas com coragem, fé e muito trabalho chegaremos lá. Agradeço a confiança do Republicanos em meus projetos em prol dos trabalhadores e de nossas crianças”.

O empresário afirmou que o trabalho de pré-campanha se intensificará mais ainda agora com a definição do partido, Leite é sem dúvida um dos grandes nomes para a eleição de 2022.