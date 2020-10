Eliminatórias: Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai favoritas

Como única seleção a participar de todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil é favorito entre os países sul-americanos a conquistar uma vaga na competição de 2022, que acontecerá no Catar. Prestes a dar início aos jogos das eliminatórias no continente, os especialistas em estatísticas esportivas da Betfair.net calcularam as probabilidades das seleções sul americanas estarem entre as quatro vagas diretas da CONMEBOL, além de mais uma vaga de repescagem.

Para decidir as equipes classificadas, as dez seleções sul-americanas disputam as eliminatórias, no formato de pontos corridos, com jogos de ida e volta. Ao fim das partidas, as quatro melhores colocadas terão garantidas suas vagas para a Copa do Mundo, e a quinta vai para a repescagem disputar com uma seleção de outro continente sua chance de classificação.

O Brasil, que tem o técnico Tite no comando da equipe e estrelas como Neymar, Gabriel Jesus, Thiago Silva, Alisson e Danilo, registra 98% de chances de conquistar uma das vagas destinadas aos times sul americanos. A tradição da camisa verde e amarela pesa nas estatísticas e tudo indica que o país poderá se classificar com tranquilidade, a fim de superar o resultado da última Copa do Mundo, em que foi eliminado nas semifinais.

Na sequência aparece no ranking a equipe argentina, com 92,8% das probabilidade de se classificar diretamente na competição. Com elenco forte, ela conta com o apoio do craque Lionel Messi. Em terceiro lugar está a seleção da Colômbia, com 71,2% de chances de classificação direta e, em quarto, o time do Uruguai, com 63%, aponta a Betfair.net.

Na repescagem

Ainda de acordo com os especialistas em estatísticas esportivas da Betfair.net, a quinta vaga, decorrente da repescagem, tem seleção favorita. Neste caso, o Chile teria 20% de chances de agarrar a oportunidade de disputar a competição.

Confira as probabilidades de cada uma das seleções filiadas à CONMEBOL se classificar diretamente para a Copa do Mundo de 2022, de acordo com a Betfair.net:

Brasil – 98%

Argentina – 92,8%

Colômbia – 71,2%

Uruguai – 63%

Chile – 26,9%

Peru – 25,4%

Paraguai – 13%

Equador – 6,1%

Venezuela – 3,3%

Bolívia – 0,25%