Eliminatórias 100%. Brasil bate Peru 2-0

A Seleção Brasileira comprovou que pode mostrar criatividade em campo. Com gols de Everton Ribeiro e Neymar, a equipe derrotou o Peru por 2 a 0 nesta quinta-feira (9), em jogo válido pela décima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. e chegou a 24 pontos em oito jogos. Já a “Blanquirroja” está com oito pontos em nove jogos.

A mudança de formação tornou a Seleção Brasileira mais incisiva incisiva desde o primeiro minuto. Neymar alçou e Alex Sandro surgiu livre na área para desviar de Gallese. Após o chute de Gabigol ser travado pela zaga, Gerson chegou a mandar para a rede, mas o árbitro anulou a jogada por falta do lateral brasileiro no goleiro adversário. Em seguida, Gerson aproveitou novo clarão do lado direito da “Blanquirroja”, avançou até a área e encheu o pé, mas a bola explodiu no camisa 1.

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF