Eliel vai a Brasília debater pautas das Guardas

O vereador Eliel Miranda (PSD) se reuniu nesta quarta-feira (3), em Brasília, com a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, para tratar sobre temas relacionados à Segurança Pública. O parlamentar, que viajou com recursos próprios, participou da 27ª Reunião Ordinária na Casa de Leis barbarense de maneira remota, via plataforma Zoom.

Eliel aproveitou a viagem à capital federal para participar de manifestação em frente ao Congresso Nacional contra a PEC 32/2020 (Reforma Administrativa), em defesa dos servidores. “Se aprovada, essa reforma permitirá a terceirização das guardas civis municipais e acabará com a estabilidade desses profissionais, o que acarretará inevitavelmente em mais fragilidade para os guardas e tornará as cidades mais desprotegidas”, afirma o vereador.