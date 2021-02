Eliel detona Piovezan e Bachin apresenta 1o projeto

O novato que não tem tanto perfil de novato vereador Eliel Miranda acusou o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Rafael Piovezan/PV de produzir fakenews neste começo de mandato.

Esta semana em seu canal na redes sociais, Miranda afirmou que o prefeito falou mentira. Em seu programa de rádio semanal, o Piovezan noticiou que Santa Bárbara tinha chegado na 3a fase e conseguido 100% de esgoto tratado. Miranda atacou a informação do prefeito citan o bairro Glebas Californias onde é cobrado IPTU e moradores se utilizam de fossas para coletar seu esgoto. Miranda ameaçou acionar o poder Judiciário para corrigir o que considera ações falsas do chefe do poder executivo.

BACHIN QUER EDUCADOR FÍSICO COMO PROFISSIONAL ESSENCIAL

Outro novato, o vereador Bachin/MDB apresentou projeto para fazer com que em qualquer situação os profissionais de educação física sejam enquadrados como essenciais.

Os profissional de educação física são integrantes da área da saúde pela lei federal 9696/98 e resolução 218 do CNS, foram também convocados a realizarem curso para serem contigente hábil nas crises sanitárias.

A prática regular de atividades físicas e exercícios ao ar livre, respeitadas as recomendações sanitárias, de higiene e convívio social pelas autoridades, são estimuladas tanto pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como pelo Ministério de Saúde, basicamente porque o bom condicionamento físico está diretamente associado a melhor ativação do nosso sistema imunológico.

‘Por tudo isso, apresentamos um projeto de lei para que, em Santa Bárbara d’Oeste, o setor tenha o reconhecimento correto como atividade essencial.’