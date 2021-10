Eliana tem encontro com Xuxa e Angélica domingo

No programa deste domingo, 10 de outubro, celebrando o dia das crianças, Eliana tem um encontro especial com Xuxa e Angélica. As três batem um papo divertido sobre diversos assuntos e falam sobre o famoso grupo de conversas instantâneas que têm juntas. As apresentadoras tricotam e falam detalhes engraçados do que rola no grupo. Abordam sobre a criação dos filhos, confessam quem é a mais saidinha do grupo, quem grava áudio longo, papos sobre gravidez, redes sociais, haters, entre outros assuntos. “Esse encontro é um pretexto pra gente selar publicamente o que já existe. Eu sempre admirei muito a trajetória de vocês e admiro hoje. Vocês se tornaram mulheres tão inspiradoras. Eu tenho um baita orgulho, maior carinho de estar nesse grupo”, confessa Eliana sobre a amizade entre as três.

No Rio de Janeiro, Eliana visita a casa de Xuxa, que fala sobre veganismo e juntas cozinham um macarrão de arroz com legumes. “Não casava eu dizer que sempre fui apaixonada por bicho e comer bicho. Eu estava sendo hipócrita. Não estava casando com a minha filosofia de vida, com o que eu sempre acreditei”, diz Xuxa.

Juntas respondem dúvidas amorosas dos fãs, falam de relacionamento e carreira. Eliana questiona se Xuxa já casou, e em um relacionamento com Junno Andrade há nova anos, afirma: “A gente não assinou papel, as coisas dele estão aqui e também tenho coisinhas no apartamento dele. A gente está com as trouxinhas juntas. Eu não gosto da palavra casamento. Vamos dizer que a gente tem uma união estável”. Eliana e Xuxa reveem vídeos antigos de participações no SBT, incluindo o programa de Hebe em que Xuxa participou. “Ela é uma inspiração para todos nós. Uma pena ela ter saído das nossas vidas tão rápido”, relembra. As duas ainda trocam de papéis e refazem famosas capas de discos que marcaram a carreira das apresentadoras.

O programa também celebra esse dia encantador com o inédito “Famosinhos da Internet”, só com atrações protagonizadas pela criançada. No palco, eles mostram talento, graça e diversão em vídeos surpreendentes. No júri: a cantora paraense Joelma, a assistente de palco Milene Pavorô, a apresentadora Fernanda Keulla, a dubladora de diversos personagens infantis, Bianca Alencar e Narcisa.