Elenco do Espetáculo Via Crucis de S.Bárbara retoma atividades

O elenco do Espetáculo Via Crucis de Santa Bárbara d’Oeste voltará a se reunir e mostrará ao público parte do resultado do trabalho da edição de 2019, com ensaios abertos em transmissão ao vivo pelas redes sociais em abril. Devido à pandemia, essa foi a maneira encontrada pela equipe para contemplar o espectador, que anualmente acompanha o trabalho, e também para possibilitar ao elenco a experiência de apresentar-se, ainda que na modalidade “ensaio aberto” – seguindo critérios e protocolos de segurança.

Além dos ensaios abertos, o projeto segue com uma série de atividades on-line, como oficinas, lives e demonstração de conteúdos. Todo o trabalho será desenvolvido no Teatro Municipal “Manoel Lyra”, tomando todos os cuidados possíveis para assegurar a saúde e o bem-estar dos envolvidos com início previsto no mês que vem.

O Teatro recebe procedimentos periódicos de higienização coordenados pela Secretaria de Saúde, incluindo a desinfestação de todas as dependências do local, inclusive maçanetas e corrimões, além do obrigatório do uso de máscaras de proteção, aferição de temperatura e disponibilização de totens de álcool em gel, entre outros cuidados.

O elenco deve aguardar nas poltronas identificadas e com distanciamento para subir ao palco, não sendo permitido acesso aos bastidores do teatro. Os banheiros do saguão do teatro estarão disponíveis e higienizados para cada ensaio e cada integrante deverá levar ao ensaio sua própria garrafa d’água e toalha de rosto.

