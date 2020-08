Eleitores da Emefei ‘Theresinha Merenda’ votarão no Dorti

A Justiça Eleitoral confirmou na última sexta-feira (14) o remanejamento de duas seções eleitorais, em Nova Odessa, para as eleições municipais programadas para o dia 15 de novembro. Por conta da reforma da Emefei (Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil) ‘Professora Theresinha Antonia Malaguetta Merenda’, localizada no Jardim Bela Vista, as seções 128ª e 136ª serão transferidas para duas salas da Escola Estadual ‘Professora Dorti Zambello Calil’, que fica no mesmo bairro.

A proposta de mudança foi feita pela Prefeitura de Nova Odessa – uma vez que a escola passará por reforma – e aceita pela juíza da 292ª Zona Eleitoral, Eliane Cássia da Cruz. “Como a obra não vai ficar pronta em tempo hábil, consultamos a direção da escola Dorti e a Diretoria de Ensino Região de Americana, que prontamente disponibilizaram duas salas para a acomodação das seções. Com o espaço assegurado, fizemos a indicação à juíza, que autorizou a transferência”, explicou o secretário de Governo, Eduardo Gazzetta.

De acordo com informações do secretário, os três colaboradores voluntários já confirmados para atendimento aos eleitores na Emefei no dia da eleição estarão à disposição na escola Dorti, que terá outras 11 seções à disposição dos eleitores.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, informará formalmente as diretorias das escolas sobre a mudança, fixará cartazes e faixas na área externa da escola Theresinha, direcionando os eleitores à unidade vizinha, e se colocará à disposição da escola Dorti para eventuais apoios logístico e operacional.

Além da escola Dorti, a votação ocorrerá em outras 14 escolas: as municipais ‘Dante Gazzetta’ (Centro), ‘Professora Almerinda Delegá Delben’ (Parque Klavin), ‘Professora Salime Abdo’ (Jardim Alvorada), ‘Professora Alzira Ferreira Delegá’ (Green Village), ‘Professora Haldrey Michelle Bueno’ (Jardim São Manoel), ‘Paulo Azenha’ (Vila Azenha), ‘Prefeito Simão Welsh’ (Jardim Santa Rita II), ‘Professora Augustina Adamson Paiva’ (Jardim São Francisco) e ‘Vereador Osvaldo Luís da Silva (Jardim Marajoara); além das estaduais ‘Alexandre Bassora’ (Jardim Planalto), ‘Dr. João Thienne’ (Centro), ‘Dr. Joaquim Rodrigues Azenha’ (São Manoel), ‘Professora Alvina Maria Adamson’ (São Jorge), ‘Professora Silvânia Aparecida Santos’ (Parque Triunfo).