Eleitor critica “aglomeração” causada por candidato

Às vésperas do início do prazo oficial para a realização das convenções partidárias, que vão apontar os candidatos a prefeito, o eleitor já mostrou que está atento a esse “novo normal” e não vai tolerar escorregões dos políticos. Bastou o pré-candidato a prefeito de Campinas, Dario Saadi (Republicanos) fazer uma publicação nas redes sociais, domingo (30), sobre uma reunião com moradores da Vila Vitória e Mauro Marcondes, para a postagem começar a receber críticas.

Internautas observaram o fato de o pré-candidato reunir dezenas de pessoas nessas reuniões, sendo que uma foi em ambiente fechado e a outra em espaço aberto, porém sem respeitar o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre um indivíduo sentado e outro. Além disso, havia pessoas sem máscaras. “Viva a aglomeração, pandemia acabou né candidato? Logo você como um médico estar participando dessas reuniões num momento como o que estamos enfrentando. Vergonha””, escreveu uma internauta mais atenta. O pré-candidato não se manifestou sobre o comentário.

Ex-secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura de Campinas, Dario Saadi foi indicado na última semana pré-candidato a prefeito, em uma chapa que terá como vice o ex-secretário de Relações Institucionais, Wanderlei Almeida, o Wandão (PSB), homem forte nos dois mandatos do governo Jonas Donizette.

O episódio mostra que essa fase da pré-campanha e, daqui alguns dias, a campanha propriamente dita, não será nada fácil para os candidatos acostumados ao jeito tradicional de fazer política. De acordo com o novo cronograma eleitoral definido pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em função da pandemia de Covid-19, as convenções partidárias devem acontecer no período de 31 de agosto até o dia 16 de setembro, data final para oficializar as candidaturas majoritárias.