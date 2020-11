Eleito vice, Sanches comanda sessão morna em SB

Eleito vice-prefeito em uma eleição carregada de emoção e tensão, Felipe Sanches/PDT comandou a sessão morna dos vereadores barbarenses promovida por meio de videoconferência, com transmissão, ao vivo, pela Santa Bárbara FM (95,9MHz), pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas páginas da Câmara no Facebook (@camaradesbo) e no Youtube (@cmsbo).

De autoria do vereador Carlos Fontes (PSL), foi aprovada a Moção nº 420/2020, de apelo ao Poder Executivo pela regulamentação e valorização do educador infantil, transformando os cargos de Técnico de Apoio Educativo em Professor de Educação Infantil. Na sequência, de autoria do vereador Cláudio Peressim (Patriota), foi aprovada a Moção 421/2020, por meio da qual o parlamentar apela ao Executivo para que efetue serviços de recape em toda extensão da rua Ernesto Naidelice, no Conjunto Habitacional Francisco de Cillo.

Previsto na Ordem do Dia, o Projeto de Lei nº 36/2020, de autoria do vereador Paulo Monaro (MDB), teve sua votação adiada a pedido de autor. Essa propositura denomina a ponte localizada na rua Elias Fausto, entre os bairros Jardim Batagin e São Joaquim, de “Ponte José Amaral (Janjão)”.

Em virtude das recomendações de prevenção à propagação do novo coronavírus, as sessões ordinárias no Legislativo barbarense estão sendo realizadas de maneira remota. O contato com a Casa de Leis pode ser feito via site oficial, através do link “Fale Conosco”, e o atendimento presencial ao público com horário agendado pelo telefone 3459-8900.